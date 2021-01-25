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В США убившему афроамериканца экс-полицейскому дали 22,5 года тюрьмы

26.06.2021 00:31|ПсковКомментариев: 0

Суд в Миннеаполисе приговорил экс-полицейского Дерека Шовина, убившего афроамериканца Джорджа Флойда, к 22,5 годам тюрьмы. Об этом сообщает CNN. Как отмечает издание, обвинение требовало для Шовина 30 лет лишения свободы, а защита настаивала на условном сроке и учете уже отбытого.

Как отмечает «Лента.ру», 25 мая 2020 года Дерек Шовин убил 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания в Миннеаполисе. Полицейские уложили подозреваемого на асфальт, и Шовин удерживал Флойда, наступив ему на шею коленом. Тот жаловался на то, что ему нечем дышать, а затем потерял сознание. Его доставили в больницу, где он вскоре скончался. Хотя незадолго до произошедшего Флойд принимал сильнодействующие наркотики, причиной смерти медики признали именно действия Шовина.

Смерть афроамериканца спровоцировала крупнейшую в американской истории волну протестов. Четверых полицейских после произошедшего уволили. 21 апреля 2021 года присяжные признали Шовина виновным в преступлении.

Источник: Псковская Лента Новостей
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