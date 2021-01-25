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В ВОЗ заявили о безопасности вакцинации при любом уровне антител

Прививку от COVID-19 безопасно делать при любом уровне антител, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает ТАСС.

«Если у вас есть антитела, это не значит, что вакцина нанесет вам какой-то вред. Это абсолютно неправда. Несмотря на уровень титров антител, возможно безопасно вакцинироваться», — подчеркнула она.

При этом она отметила, что большинство стандартных тестов на определение антител не могут определить уровень иммунитета у конкретного человека. «Это не значит, что они не определяют антитела. Да, это хорошие тесты. Но определение того, какой у вас уровень иммунитета, требует научную лабораторию, очень специфические лабораторные тесты, высокообразованных специалистов, которые смогут сказать: да, у вас [иммунитет] достаточно высок, и вы будете защищены», — пояснила Вуйнович.

Она уточнила, что рекомендация ВОЗ «не делать тесты на антитела» остается в силе. «Они вам не скажут многого. Возможно, они вас лично успокоят, что хорошо», — подчеркнула представитель ВОЗ в России.

Ранее мысль о том, что наличие антител не является противопоказанием к прививке высказал российский оперативный штаб. Там уточнили, что единой методики измерения уровня антител нет, а тест-системы на наличие антител имеют разные единицы измерения и их результаты несопоставимы. Поэтому ориентироваться на данные таких тестов некорректно, сделали вывод в штабе.

Там также заявили, что никакие титры антител к коронавирусу не приравниваются к прививке.