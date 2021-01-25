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Под Петербургом прошли заплывы на надувных женщинах

Около полутысячи человек приняли участие в сплаве на резиновых женщинах, который состоялся 26 июня на Лосевском пороге в Ленобласти. Об этом сообщает «Фонтанка». Традиционная летняя забава Bubble Baba Challenge проходит в рамках фестиваля «Вуокса — смена поколений».

Организаторы разделили участников на десяток заплывов — по 60 человек в каждом.

Заботились и о безопасности: некоторые закрывали лица своих воздушных подруг «средствами индивидуальной защиты».

Самые первые соревнования на резиновых женщинах Bubble Baba Challenge прошли в 2003 году, в них участвовали около 70 человек. Забава стала традиционной, но потом традиция прервалась на 10 лет.