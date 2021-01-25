В России и мире

Порядок получения пенсий и соцвыплат изменится в России с 1 июля

Пенсии, ежемесячные выплаты из средств материнского капитала и иные социальные выплаты становятся возможными только на карту платежной системы «Мир» с 1 июля.

Для тех, кто не хочет или не может пользоваться банковской картой, сохранится возможность получения выплат наличными или на обычный банковский счет, к которому не привязана банковская карта, пишет РИА Новости.

Такое требование касается только тех, кто получает выплаты на карты международных платежных систем и не распространяется на тех, кому выплаты зачисляют на счет по вкладу (на сберкнижку), номинальный счет или доставляют почтой, а также на получателей российской пенсий, постоянно проживающих за пределами России. Для них с 1 июля ничего не изменится, пенсии и социальные выплаты будут доставляться по той же схеме, что и раньше.

Планировалось, что процесс перевода пенсий в национальную платежную систему должен был завершиться до 1 июля прошлого года, потом этот срок был продлен еще несколько раз, в том числе в декабре - до 1 июля 2021 года.