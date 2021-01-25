В России и мире

Владимир Путин поручил организовать вакцинацию трудовых мигрантов

Президент России Владимир Путин поручил правительству организовать вакцинацию от коронавируса прибывающих в Россию на работу. иностранцев и лиц без гражданства. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Организовать для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) вакцинацию иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, определив источники финансирования соответствующих мероприятий», - говорится в поручении.

Сроки исполнения поручения – до 15 июля.