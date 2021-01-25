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Госдума собирается сэкономить до 180 млн рублей, понизив звездность гостиниц для депутатов

Государственная Дума за счет понижения звездности гостиниц для депутатов нового созыва планирует сэкономить до 180 млн рублей. Об заявил руководитель аппарата Думы Игорь Дивейкин 27 июня.

«Планируется, что экономия бюджетных средств за счет понижения звездности гостиниц до четырех звезд в результате открытого аукциона составит до 180 млн рублей», - цитирует его ТАСС.

Игорь Дивейкин уточнил, что «речь идет о тех депутатах нового созыва, которые не проживают в Москве». Их расселяют в гостиницах до получения ими служебного жилья.

«После оптимизации расходов на авиационные перелеты депутатов экономия за два года уже составила 405 млн рублей», - добавил Игорь Дивейкин.