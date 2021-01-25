В России и мире

Мужчина умер через 10 минут после прививки от COVID-19 в Иордании

66-летний подданный Иордании из города Маан умер после получения второй дозы вакцины AstraZeneca.

Смерть наступила через 10 минут после сделанной прививки, пишет ТАСС. «Все усилия, предпринятые врачами госпиталя при Иорданском госуниверситете по спасению жизни пациента, не увенчались успехом», - говорится в заявлении, переданном агентством Ammon.

Представитель Минздрава сообщил о том, что «пока невозможно определить, что стало непосредственной причиной смерти 66-летнего иорданца, и как повлияла на его организм прививка от коронавируса». В министерстве пообещали проинформировать о диагнозе, когда он будет установлен.

По сведениям агентства, скончавшийся пациент страдал хроническими заболеваниями. Первую прививку препаратом AstraZeneca ему сделали 4 апреля.