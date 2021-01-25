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Правительство расширило перечень премий, которые освобождаются от НДФЛ

Денежное вознаграждение, которое получат победители Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход», не будет облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Конкурс «Твой ход» проводится в России впервые. Это масштабный проект для студентов, которые хотят испытать себя в самых разных областях – от спорта и добровольчества до развития бизнеса и высокотехнологичных производств.

Конкурс стартовал 8 апреля и пока проходит дистанционно. В нем принимают участие студенты невыпускных курсов, то есть I–III курса бакалавриата и I–IV курса специалитета. Они выбирают интересующее направление, слушают лекции экспертов и разрабатывают собственные проекты. С августа по октябрь состоится серия очных полуфиналов, во время которых участникам предстоит защита своих проектных решений.

200 победителей определят на финальном этапе конкурса, который пройдет в ноябре. Каждый из них получит по 1 млн рублей. Деньги можно направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Топ-50 победителей конкурса также получат гранты в размере 2,5 млн на развитие своего университета или факультета. Кроме того, смогут пройти стажировку в крупной компании или устроиться туда на работу.

Организаторами конкурса выступают АНО «Россия – страна возможностей» и Национальная лига студенческих клубов.

Постановлением, которое подписал Михаил Мишустин, вносятся изменения в перечень международных, иностранных и российских премий за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы, искусства, туризма и средств массовой информации, суммы которых не подлежат налогообложению.