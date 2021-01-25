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Гинцбург: Изменение вакцины при мутации COVID-19 займет неделю

В НИЦЭМ имени Гамалеи готовы создать новые варианты вакцин, если существующие препараты не смогут обеспечивать достаточное количество антител против новых штаммов коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил директор центра Александр Гинцбург.

«Если появится штамм новый, с резко измененной последовательностью в тех областях S-белка, которые связываются с нашими рецепторами, то, скорее всего, необходимо будет задействовать новые вакцинные варианты», - цитирует его РИА Новости. Александр Гинцбург отметил, что после регистрации векторной технологии необходимые препараты будут создаваться в течение недели.

Он подчеркнул, что имеющиеся российские вакцины эффективны против индийского штамма коронавируса.