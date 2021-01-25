В России и мире

Ученые оценили перспективы развития пандемии коронавируса в России

Стабилизация заболеваемости коронавирусом на уровне не выше 22,5 тысяч новых случаев возможна уже в ближайшие дни, следует из расчетов ученых из СПбГУ.

«Переход ежедневной заболеваемости выше уровня в 21 тысячу новых случаев к концу июня, сгенерированный нашей моделью неделю назад, подтвердился», — рассказал «Известиям» завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров.

Эксперт отметил, что анализ информации, полученной по COVID-19 за прошедшую неделю, показывает, что с 24 июня количество ежедневных новых случаев заболевания колеблется незначительно.

Из этого следует, что в ближайшие дни возможна стабилизация на уровне не выше 22,5 тысяч новых случаев заболевания, пояснил Виктор Захаров.

В исследовании сказано, что если данный прогноз окажется верным, то примерно к 15 июля общее число болеющих людей может выйти на уровень 500 тысяч, а затем начнет уменьшаться.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Прививку делают бесплатно всем желающим. В настоящее время в России зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.