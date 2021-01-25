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ФАС проверит цены на ПЦР-тесты

Федеральная антимонопольная служба направила запросы в медицинские организации в связи с обращениями о росте цен на ПЦР-тесты на коронавирус и анализы на антитела к нему. Также ведомство изучит обоснованность их стоимости.

«В связи с поступающими в антимонопольный орган обращениями граждан о росте цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела от COVID-19, ФАС России ранее направила запросы в медорганизации. В настоящее время ведомство изучает представленные документы на предмет экономической обоснованности стоимости этих услуг», - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

25 июня премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору контролировать решение проблемы необоснованного роста цен на ПЦР-тесты и затягивания получения их результатов. Глава Роспотребнадзора обратилась к Михаилу Мишустину с просьбой дать поручения ведомству и ФАС провести проверки случаев подорожания тестов на коронавирус в клиниках.