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150 тысяч рублей штрафа за рекламную СМС назначило торговой сети псковское УФАС

150 тысяч рублей – такова цена смс-сообщения с рекламой сервиса доставки продуктов, направленного ООО «ОКЕЙ» гражданину, который не давал согласие на получение рекламы от данной компании. Об этом сообщило управление Федеральной антимонопольной службы России по Псковской области в своем официальном телеграм-канале.

В ходе рассмотрения дела ООО «ОКЕЙ» сообщило, что заявитель сам дал согласие на получение смс-сообщений, когда заполнял в 2014 году анкету на получение карты клиента и в качестве подтверждения предоставило копию анкеты.

«Казалось бы, анкета с согласием на рекламную рассылку есть, с живой подписью, а значит, все законно. Но мы обратили внимание, что подпись клиента отличается от той, что была в материалах дела, а главное, номер телефона, который клиент «сам» указал, в 2014 ему не принадлежал. Как сообщил оператор мобильной связи, клиент получил этот номер только в 2017, а значит он никак не мог его указать в анкете как контактный номер телефона», - отметили в УФАС.

«При рассмотрении дела заявитель говорил, что прежде никогда не имел дела с данной торговой сетью, но потом, уже при вынесении постановления, он вдруг вспомнил, что анкету заполнял. Почему заявитель так себя повел, нам не известно, но факты есть факты – номер телефона заявитель получил лишь в 2017 году, а анкета заполнялась за три года до этого - , и с ними не поспоришь, поэтому штраф торговой сети был все же наложен, причем не в минимальном размере, так как ранее ООО «ОКЕЙ» уже было привлечено другим УФАС за направление рекламы без получения согласия абонента на рассылку», - прокомментировала Ольга Милонаец.

Добавим, что жалобы на смс-спам являются наиболее распространенными из всех заявлений граждан, поступающих в антимонопольное ведомство. В частности, по итогам первого полугодия, из 35 заявлений 26 касались нежелательных звонков или смс-сообщений.

Напомним, в ходе Петербургского международного экономического форума ФАС России и представители «большой четверки» мобильных операторов подписали меморандум о противодействии спам-звонкам. Совместно с операторами мобильной связи разработан ряд возможных мер по борьбе со спам-звонками. Для этого будутразработаны специальные алгоритмы, которые с согласия абонентов будут блокировать нежелательные звонки. Этот метод должен защитить россиян и от телефонного мошенничества. Алгоритм будет определять спамерские и мошеннические номера на основе анализа big data, учитывая соотношение входящих и исходящих звонков, их продолжительность и признаки постоянных обзвонов. Такой сервис уже работает у МТС. За первый месяц работы сервиса 10 миллионов спам-звонков отправились в голосовые почтовые ящики.