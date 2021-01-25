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Кремль заявил о необходимости введения жестких противовирусных мер

Вспышка коронавируса в Москве и в России в целом диктует необходимость жестких мер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Количество подтвержденных случаев заражений коронавирусом в России за последние сутки возросло на 23 543. Это максимальное значение с 17 января. Число летальных исходов увеличилось за сутки на 672, это новый максимум с начала пандемии.

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«Очередная вспышка коронавируса, очередная вспышка пандемии в Москве и в Российской Федерации в целом диктует необходимость жестких мер, потому что жизнь и здоровье россиян - это абсолютный приоритет», - заявил представитель Кремля в интервью Первому каналу.