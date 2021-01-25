В России и мире

В России введут обязательную идентификацию зрителей на соревнованиях

С 2022 года россиянам могут предложить посещать спортивные соревнования только после прохождения электронной идентификации. После сентябрьских выборов нижняя палата рассмотрит правительственный законопроект, который узаконит эти требования. Речь идет о внесении поправок в федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ».

Документом предлагается закрепить за правительством полномочия по определению официальных спортивных соревнований, при посещении которых идентификация зрителей, участников, а также иных лиц, задействованных в проведении таких событий, станет обязательной, пишет газета «Известия». Для этого кабмин предлагает ввести в законодательство понятие «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования». Документ будет электронным.

Также устанавливаются основания для отказа в такой карте. Среди них обеспечение «обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка или если есть информация о фактах нарушения зрителями, иными лицами, задействованными в проведении соревнований, общественного порядка при проведении публичных, спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий».

Кроме того, проблемы с получением такого ID возникнут при наличии вступившего в законную силу решения суда об административном запрете на посещение спортивных соревнований или решения суда об установлении административного надзора.