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Подразделение РХБ защиты Черноморского флота дезинфицирует детский лагерь «Артек»

Подразделение РХБ защиты Черноморского флота приступило к дезинфекции детского лагеря «Артек». Как сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ, военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Черноморского флота (ЧФ) приступили к дезинфекции объектов Международного детского центра «Артек» в Республике Крым.

Военнослужащие совершили марш из Ялты, где накануне завершили специальную обработку улиц и общественных мест после недавнего паводка.

Дезинфекцию личный состав начал с подъездных путей, мест посадки и высадки из транспорта прибывающих в лагерь детей, а также мест общего пользования. К выполнению работ привлечены расчеты авторазливочных станций АРС-14КМ.

Кроме того, в целях предупреждения распространения вирусных инфекций с помощью специального аэрозольного комплекта КДА обработке были подвергнуты учебные классы, столовые, служебные помещения, лестничные марши, коридоры, спортивные залы и другие объекты. Специальным раствором были обработаны парты и раздевалки, игровые комнаты, места для отдыха и приема пищи детей.

Работы по дезинфекции территории и помещений «Артека» начались сразу после завершения смены. Все используемые для специальной обработки растворы полностью безопасны для человека.

К мероприятиям по дезинфекции привлечено более 50 военнослужащих, задействовано около 10 единиц техники.