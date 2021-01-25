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Путин назначил нового гендиректора Общественного телевидения

Президент России Владимир Путин назначил нового гендиректора АНО «Общественное телевидение России». Главой некоммерческой организации стал Виталий Игнатенко. Указ президента № 395 от 2 июля 2021 г. о назначении опубликован на официальном сайте нормативных правовых актов.

«Назначить Игнатенко Виталия Никитича генеральным директором автономной некоммерческой организации "Общественное телевидение России". Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Заслуженный журналист Российской Федерации, 80-летний Игнатенко занимал должность генерального директора ИТАР-ТАСС с 1991 по 2012 год. Позже он стал членом Совета Федерации России от администрации Краснодарского края. В настоящее время Игнатенко является президентом Всемирной ассоциации русской прессы.

Ранее Путин подписал закон «о приземлении» IT-гигантов в стране. Согласно новой инициативе, владельцы интернет-платформ с суточной аудиторией свыше 500 тысяч пользователей из России обязаны будут учреждать юридические лица или открывать локальные офисы в стране с 1 января 2022 года.