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Ученые не выявили негативного влияния «Спутника V» на репродуктивное здоровье

Стали известны первые результаты исследования влияния вакцин на репродуктивную систему мужчин и женщин в России, которое показывает, что прививки безопасны и не провоцируют развития бесплодия. Об этом рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин, заместитель директора ФГБУ «НМИЦ АГП имени В. И. Кулакова», профессор Наталия Долгушина.

«У нас проходит клиническое исследование по влиянию вакцинации на репродуктивную функцию мужчин и женщин. В исследование включено 200 мужчин и 200 женщин репродуктивного возраста. У женщин оценивается овариальный резерв, исследуются иммунный статус и уровень антител в крови, проводится УЗИ малого таза. У мужчин исследуются параметры сперматогенеза. Потом проводится вакцинация. И через 90 дней после вакцинации опять анализируются те же самые показатели. По предварительным данным, негативного влияния вакцинации на фертильность (способность к зачатию) у мужчин и женщин мы не наблюдаем», - рассказала главный внештатный специалист.

Также в центре Кулакова проходит исследование влияния самого коронавируса на репродуктивную функцию у женщин, пишет газета «Известия». По предварительным данным, от этой болезни в большей степени страдают женщины позднего репродуктивного возраста, старше 37 лет. Также негативное влияние оказывает избыточная масса тела и тяжесть заболевания. Было рассчитано, что у женщин старше 37 лет, имеющих индекс массы тела более 25 кг/м2 и перенесших тяжелую форму COVID-19 риск снижения овариального резерва увеличивается в пять раз по сравнению с более молодыми женщинами, перенесшими болезнь в легкой или бессимптомной форме.