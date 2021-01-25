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Глава Минпромторга поддержал обязательную вакцинацию в промышленности

Минпромторг поддерживает обязательную вакцинацию в промышленности России. Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров.

«Конечно же, да. Потому что от этого зависит эффективность работы тех отраслей, за которые мы как министерство отвечаем», - сказал он, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли он обязательную вакцинацию.

В государственной информационной системе «Промышленность» сейчас стали вести работу по мониторингу ситуации с вакцинацией на промышленных предприятиях, пишет ТАСС. «По предварительным данным, 8% сотрудников переболели, почти 25% прошли вакцинацию и еще 16% готовы ее пройти. Получается, что 30 с лишним процентов работников защищены уже сейчас. Треть», - добавил Денис Мантуров. Министр отметил, что подтвержденные противопоказания для вакцинации есть всего у 2,5%.

По его словам, больше всего вакцинировавшихся среди специалистов с высшим образованием и руководящего состава предприятий.

«Я думаю, с учетом общей ситуации динамика будет нарастать и может превысить в ближайшее время 50%. Это станет гарантией того, что предприятия не будут останавливаться по причине выхода сотрудников на больничный. Приоритетная задача работодателей - информировать и мотивировать сотрудников к вакцинации, конечно, в рамках правового поля», - сказал он.