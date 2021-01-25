В России и мире

В России разработали мобильные диагностические лаборатории

Противочумный институт «Микроб» Роспотребнадзора разработал мобильные диагностические лаборатории. Внешне они похожи на обычные армейские прямоугольные палатки, которые легко надуть за 40 минут с помощью встроенного насоса. Внутри развернут полноценный исследовательский центр, где можно работать с биологическими образцами, зараженными бактериальными и вирусными инфекциям самого высокого класса опасности. Техническое оснащение позволяет выполнять до ста ПЦР-тестов и более полутора тысяч других анализов в сутки.

Новые модули, в отличии от имеющихся аналогов, можно перевозить обычными гражданскими авиарейсами. Как сообщили эпидемиологи «Микроба», такие лаборатории могут применяться для тестирования на коронавирус в отдаленных регионах в дополнение к стационарным диагностическим центрам, пишет газета «Известия».

«Перевозка такой лаборатории не требует согласования с МЧС и нам не нужен отдельный борт, что значительно упрощает их доставку в необходимый регион. Просто сами сотрудники собираются, упаковывают лабораторию в чемоданы и летят обычным регулярным рейсом. На месте ее можно использовать в сцепке с другими элементами лабораторного комплекса для любых анализов, той же лихорадки Эбола или COVID-19», — рассказал начальник сектора по ремонту и обслуживанию лабораторного оборудования противочумного института «Микроб» Александр Перепелица.

Технику, разработанную в институте «Микроб», применяют по всему миру для ликвидации инфекций, проверок качества воды и почвы при техногенных катастрофах, для поиска источников инфекций и так далее. В частности, комплексы из лабораторий на колесах (на базе автошасси «КАМАЗ») применяли для устранения последствий взрыва в Бейруте 4 июня 2020 года, а с 2014-го они используются в Гвинейской Республике в связи с эпидемией лихорадки Эбола. Новые надувные лаборатории также могут использоваться в подобных ситуациях, причем их можно будет доставить в зону ЧС и развернуть быстрее.