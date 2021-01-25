Перенесшие COVID-19 пациенты получат «таргетированные» приглашения на обследование

Перенесшие коронавирус пациенты будут получать персональные приглашения на медицинский осмотр. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко 5 июля на встрече со студентами Уральского государственного медицинского университета.
«Сейчас система здравоохранения выдохнет от того потока, который к нам обращается, мы начинаем таргетированные приглашения, реализуя персонализацию. Мы начинаем действовать проактивно, подталкивать. Это подталкивание и мотивирование должно идти по пути персонификации», - цитирует его ТАСС.
Михаил Мурашко добавил, что переболевшим будут направлять приглашения на осмотр, чтобы определить, нужна ли пациенту помощь или, возможно, госпитализация.