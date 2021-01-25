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Жителей Сочи могут эвакуировать из-за угрозы наводнения

Критический уровень воды фиксируется в сочинских реках Хорота и Мацеста. Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, жителей просят собрать необходимые вещи на случай возможной эвакуации.

«Из-за продолжительных обильных осадков в Адлерском и Хостинском районах Сочи отмечается критический подъем уровня рек Хорота и Мацеста. Включены сирено-речевые установки для оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов. Жителей просят соблюдать спокойствие, подготовить документы и вещи первой необходимости, если ситуация вынудит начать эвакуацию», - цитирует РИА Новости сообщение штаба.

Отмечается, что в случае необходимости для помощи населению дежурят экипажи «Кубань-СПАС» и экипажи МКУ «Служба спасения Сочи».