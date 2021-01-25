В России и мире

Эстония может закрыть границу с Россией из-за ситуации с COVID-19

Правила пересечения границы Эстонии и России ужесточат из-за распространения коронавируса в РФ.

Согласно информации, опубликованной в Postimees, по предложению министра юстиции Марис Лаури к 8 июля возглавляемое им ведомство разработает законопроект, который, в частности, предусматривает возможность закрытия границы в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в РФ, пишет ТАСС.

На прошлой неделе премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что въезжающие в республику из России лица обязаны предъявлять на границе сертификат о вакцинации в Евросоюзе или справку о перенесенном заболевании. Ранее в июне эстонский МИД проинформировал, что прошедшие курс вакцинации жители третьих стран, включая РФ, могут без проблем въехать в республику.