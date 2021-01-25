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Умер кинорежиссер Владимир Меньшов

Кинорежиссер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни. Об этом стало известно сегодня, 5 июля, сообщили в Мосфильме.

26 июня стало известно, что режиссер Меньшов заболел коронавирусом, пишет газета «Известия». Отмечалось, что заболевание протекает в легкой форме, однако Владимир Меньшов не смог из-за этого присутствовать на съезде партии «Справедливая Россия — За правду», кандидатом в депутаты от которой был в этом году.

Владимир Меньшов — советский и российский актер, режиссер, сценарист, продюсер, телеведущий и педагог. Лауреат премии Американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за кинокартину «Москва слезам не верит» (1981).

Владимир Меньшов был кандидатом в депутаты Государственной думы РФ на выборах 2021, входил в общефедеральную часть списка «Справедливой России».