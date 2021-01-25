В России и мире

В России обновили федеральные стандарты начального образования

Обновленные федеральные стандарты начального и основного общего образования опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что министерство просвещения России утвердило дополнения к федеральным государственным образовательным стандартам начального и общего образования, пишет РИА Новости. Он пояснил, что эти изменения призваны помочь ученикам в развитии soft skills – «надпрофессиональных» навыков, помогающих решать карьерные задачи и хорошо выполнять работу.

«Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) начального общего образования... Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования», - говорится в приказах.

В документы вошли также дополнения, касающиеся экологического и гр\ражданского патриотического воспитания. Во ФГОС средней школы прописана и возможность использования школами сетевого обучения, а также применения электронных и дистанционных образовательных технологий.