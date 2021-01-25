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COVID-паспорта для предприятий введут в Новгородской области

Власти Новгородской области введут специальные COVID-паспорта для предприятий с большинством вакцинированных сотрудников. Как сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин, для них будет действовать меньшее количество ограничений.

«Для тех предприятий, где количество вакцинированных или имеющих антитела сотрудников будет равно 100% или 60% в ряде отраслей, будут выдаваться специальные COVID-паспорта и наклейки, которые позволят существовать с меньшим количеством ограничений», - цитирует его РИА Новости.

Губернатор Новгородской области подчеркнул, что вакцинация должна стать эффективной мерой для борьбы с коронавирусом. «Хочу призвать всех максимально быстро прививаться», - добавил Андрей Никитин.