В России и мире

В Кремле не поддерживает идею закрыть границы регионов из-за ситуации с COVID-19

Эпидемиологическая ситуация в некоторых субъектах России требует принятия быстрых и жестких мер, однако закрытие границ между субъектами представляется излишним. Такое мнение пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 июля.

«В ряде регионов с учетом развития эпидемиологической ситуации, действительно, нужны достаточно оперативные и временами жесткие меры», - цитирует его ТАСС.

«В то же время такие меры, как закрытие границ, нельзя сказать, что это те меры, которые, наверное, поддерживали бы», - добавил Дмитрий Песков.