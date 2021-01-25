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В России и мире

Китай и Россия разработали новую вакцину от COVID-19

06.07.2021 17:47|ПсковКомментариев: 0

Китайские и российские специалисты завершили процесс совместной разработки новой вакцины от коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на посла КНР в Москве Чжана Ханьхуэй.

«Работа велась в Санкт-Петербурге, она успешно завершена. Теперь ожидается ее одобрение российскими разрешительными органами для использования», - сказал глава китайской дипмиссии.

В марте посол сообщил, что проходит третья стадия клинических испытаний совместно разработанного препарата.

Он отметил, что Китай и Россия расширяют сотрудничество по борьбе с коронавирусной инфекцией. В частности, с одобрения лидеров двух государств - председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина - будет расширяться производство российского «Спутника V» в Китае.

Источник: Псковская Лента Новостей
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