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Переболевшим и привитым россиянам не придется сдавать ПЦР-тест при въезде в РФ

Роспотребнадзор отменил обязательную сдачу ПЦР-теста на коронавирус для возвращающихся в Россию из-за границы россиян, которые прошли полный курс вакцинации в течение последнего года или переболели COVID-19 в течение полугода. Об этом сообщает ТАСС.

«При наличии вакцинации против СОVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании COVID-19 проведение лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР <…> не требуется», - говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ, опубликованного во вторник на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что постановление вступает в силу с 7 июля. При этом сведения о перенесенном заболевании или вакцинации должны быть размещены на портале госуслуг.

Кроме того, Роспотребнадзор отменил двукратное ПЦР-тестирование на коронавирус для россиян, приезжающих в Россию из-за границы, теперь им нужно будет сдать только один тест в течение трех дней с момента прибытия. «В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти однократное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР. До получения результатов лабораторного исследования на СOVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)», - говорится в постановлении.

В документе уточняется, что граждане государств - членов Евразийского экономического союза и Таджикистана с 10 июля, а граждане Азербайджана, Молдавии, Узбекистана и Туркменистана с 1 сентября при въезде в Россию должны загрузить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сданный не ранее чем за три дня до прибытия, через мобильное приложение «Путешествую без COVID-19».