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Более 30% коечного фонда минобороны выделено для лечения гражданских пациентов

С учетом осложнения в ряде регионов страны эпидемической обстановки по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией Министром обороны Российской Федерации принято решение о выделении более 30 % коечного фонда ведомственных медицинских учреждений для оказания помощи пациентам из числа гражданского населения. Об этом 6 июля сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

В том числе, в построенных силами Минобороны России в 2020 году многофункциональных медицинских центрах подготовлено 1,2 тыс. койко-мест для лечения гражданских пациентов. При необходимости в военных госпиталях будет развернуто более 12 тыс. койко-мест.

Вместе с тем, в Минобороны России оперативно подготовлен мобильный резерв медицинской службы для борьбы с коронавирусной инфекцией в составе 12 мобильных госпиталей на 1,2 тыс. мест и 94 врачебно-сестринские бригады и при соответствующем решении президента РФ или правительства РФ могут быть направлены для помощи регионам.

В рамках оказания помощи регионам страны на базе Конгрессно-выставочного центра парка Патриот в подмосковной Кубинке продолжается поэтапное развертывание временного медицинского центра для лечения жителей Московской области, где уже развернуто около 500 мест, в работе задействовано 450 военных специалистов.

В соответствии с обращениями глав республик Коми и Хакасия для оказания помощи в борьбе с коронавирусом в регионы направлено свыше 50-ти специалистов военно-медицинской службы.

Также, по запросам субъектов РФ в интересах гражданского здравоохранения в военных госпиталях дополнительно развернуто 75 койко-мест в Мурманской области, спланировано развертывание койко-мест в Санкт-Петербурге и в Забайкальском крае.