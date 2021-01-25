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Вакцинированным россиянам разрешили не сдавать ПЦР-тест после возвращения из-за рубежа

Россияне, привитые или переболевшие в течение последних шести месяцев COVID-19, при прибытии из-за границы больше не должны сдавать ПЦР-тест. Остальным будет необходимо пройти одно тестирование в течение трех дней после возвращения. Соответствующее постановление Роспотребнадзора вступило в силу 7 июля.

Требования к въезжающим из-за рубежа россиянам ужесточили в мае - их обязали сдавать тесты на коронавирус дважды, с интервалом не менее суток. До получения результатов лабораторного исследования вернувшиеся на родину должны соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания.

Согласно новому постановлению, привитые от коронавируса не ранее 12 месяцев назад, а также переболевшие инфекцией в последние шесть месяцев россияне после возвращения из-за границы не должны сдавать ПЦР-тест, пишет РИА Новости. Те же, кто не вакцинировался и не болел, должны сдать один тест, а до получения результатов оставаться в самоизоляции по месту жительства.

«Сведения о лабораторном исследовании на COVID-19 методом ПЦР, перенесенном заболевании или вакцинации в обязательном порядке размещаются на Едином портале государственных услуг», - уточняется в документе.