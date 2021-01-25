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Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных клиниках и лабораториях

07.07.2021 10:34|ПсковКомментариев: 0

Вакцинация, цены на ПЦР-тесты, решение проблемы фиктивных сертификатов о прививках – эти и другие темы вошли в перечень поручений председателя правительства Михаила Мишустина по итогам заседаний координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Проверку обоснованности формирования цен на ПЦР-исследования в частных медицинских организациях и коммерческих лабораториях проведут Федеральная антимонопольная служба и Роспотребнадзор. О результатах этой работы они должны доложить в правительство до 19 июля. Тема обсуждалась на заседании координационного совета. «В последнее время из регионов приходит информация, что получение результатов ПЦР-тестов затягивается и стоимость их растет. Людей это сильно беспокоит», – отметил Михаил Мишустин.

Итогом рассмотрения вопроса и стало поручение проверить ситуацию в этой сфере по всей стране.

Также в центре внимания правительства – вопросы обеспечения граждан вакцинами. По словам Михаила Мишустина, крайне важно держать эту ситуацию на контроле, тщательно отслеживать потребности и наличие вакцины, плотно взаимодействовать с производителями и регионами, чтобы на должном уровне поддерживать запасы препарата. В этой связи Минпромторгу поручено представить в правительство помесячные планы выпуска вакцин основными производителями на период до конца 2021 года. «Темпы вакцинации значительно ускорились. Теперь необходимо следить, чтобы хватало препаратов. Запас вакцины есть. Важно своевременно поставлять ее во все регионы страны», – подчеркнул глава кабмина.

Большой блок поручений касается портала госуслуг. Во-первых, речь идет о сроках рассмотрения поступающих через этот сервис обращений граждан по вопросам коронавируса. Чтобы люди могли более оперативно получать необходимую информацию и решать возникающие вопросы, обращения будут рассматриваться в течение суток. Ответственными за выполнение этого поручения назначены Минздрав и Минцифры при участии региональных властей.

Во-вторых, Роспотребнадзор должен подготовить предложения по сокращению сроков передачи результатов ПЦР-тестов из лабораторий на портал госуслуг – до 2 часов с момента получения результатов.

В-третьих, Минцифры и Роспотребнадзору поручено следить, чтобы результаты ПЦР-тестов и сведения о прививках, сделанных как в государственных, так и в коммерческих медицинских организациях, оперативно появлялись в личных кабинетах пользователей портала госуслуг. Эти же ведомства совместно с региональными властями до 10 июля должны сверить данные из реестра вакцинированных от коронавируса с аналогичными сведениями на портале госуслуг. Такая работа поможет определить, все ли граждане, сделавшие прививку, получили подтверждающий QR-код, и при необходимости актуализировать информацию.

Что касается темы фиктивных справок о прививках, то решением этого вопроса займутся Минцифры, Минздрав, МВД, Генпрокуратура, Росфинмониторинг, ФНС и Роскомнадзор.

По поручению Михаила Мишустина Минцифры и Минздраву предстоит также поработать над модернизацией Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Это важно, поскольку система обеспечивает упрощенный доступ граждан к медицинским услугам, отвечает за взаимодействие всех информационных систем в сфере здравоохранения. В первую очередь министерства должны разработать технические решения по стабилизации работы системы с учетом возросшей нагрузки. Начиная с 12 июля они будут каждую неделю отчитываться в правительстве о работе и доступности федерального сегмента ЕГИСЗ, в том числе федеральной электронной регистратуры, регистра пациентов, заболевших коронавирусом, и регистра вакцинированных граждан.

Затем, до 19 июля, эти министерства должны представить предложения по включению в состав инфраструктуры электронного правительства подсистем федерального сегмента ЕГИСЗ, обеспечивающих предоставление сервисов на едином портале госуслуг, а до 1 сентября им необходимо представить предложения по созданию единой цифровой платформы в сфере здравоохранения на базе ЕГИСЗ и платформы «ГосТех». Таким образом, будет обеспечена комплексная цифровизация всех процессов, связанных с предоставлением медицинской помощи.

Поскольку ситуация с коронавирусом продолжает оставаться тяжелой, отмечается рост заболевших и госпитализированных граждан, Михаил Мишустин обратил внимание коллег, что нужно тщательно следить за тем, чтобы у медицинских работников было все необходимое для их лечения. В этой связи Минпромторгу поручено представить в правительство предложения по возможности поставки дополнительных объемов кислорода в медицинские организации.

Теги: #правительство #коронавирус #ПЦР
Источник: Псковская Лента Новостей
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