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Вопросы сотрудничества с Беларусью обсудили Михаил Ведерников и Дмитрий Мезенцев

В администрации Псковской области состоялась рабочая встреча губернатора региона Михаила Ведерникова и госссекретаря Союзного государства России и Белоруссии Дмитрия Мезенцева.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, особое внимание стороны уделили теме патриотического воспитания. В частности, речь шла о традиционном Кургане Дружбы, который в 62-й раз состоялся на стыке государственных границ России, Республики Беларусь и Латвии. Михаил Ведерников и Дмитрий Мезенцев сошлись во мнении, насколько велико в настоящее время значение сохранения исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны, а также работа с молодежью.

Дмитрий Мезенцев проинформировал главу региона о мероприятиях, проведенных в Брестской крепости 21 - 22 июня, и подчеркнул, что последовательно поступательная позиция президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в защиту исторической правды о Великой Отечественной войне, неизменное уважение к подвигу Советского солдата, советского народа, внимательное отношение к ветеранам войны, труженикам тыла, сплачивают граждан наших стран, составляющих Союзное государство.

Госсекретарь передал Михаилу Ведерникову книгу «Подвиг советского народа бессмертен…», изданную по инициативе Союзного государства к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Михаил Ведерников в свою очередь попросил передать экземпляры книги и электронную версию издания в школы, в средние специальные учебные заведения и вузы региона.

Стороны обсудили решения VIII Форума регионов, состоявшегося в Москве в конце июня. Губернатор отметил готовность администрации Псковской области взаимодействовать с белорусскими партнерами, провести совместную работу по дополнению Соглашения между правительством Республики Беларусь и администрацией Псковской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в части развития взаимоотношений в сфере цифровизации, использования цифровых технологий.

Дмитрий Мезенцев отметил большую работу и успешное взаимодействие администрации Псковской области с министерством культуры РФ по проведению реставрационных работ уникальных памятников Псковской земли. Госсекретарь также отметил, что потенциал партнерских связей с областями Республики Беларусь, взаимодействие с правительством Республики Беларусь позволяют выйти на новый уровень сотрудничества, и постоянный комитет Союзного государства будет содействовать в развитии конструктивных взаимоотношений.