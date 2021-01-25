В России и мире

Журнал Nature опубликовал отзыв на «Спутник V»

Российскую вакцину «Спутник V» применяют почти в 70 странах, однако до сих пор она не получила одобрения Всемирной организации здравоохранения из-за споров о побочных эффектах, передают РИА Новости со ссылкой на журнал Nature.

Автор статьи отмечает, что «Спутник V» стал первым в мире зарегистрированным препаратом для профилактики COVID-19 и получил одобрение десятков государств, но для глобального распространения необходимо разрешение ВОЗ. Многие зарубежные эпидемиологи критиковали российскую разработку за слишком ускоренную регистрацию.

Некоторые опасения развеялись после публикации в The Lancet о том, что вакцина на 91,6% эффективна для предотвращения заражения коронавирусом и на 100% помогает избегать тяжелого течения болезни. Позже, в апреле 2021 года, Институт Гамалеи обнародовал новые данные, согласно которым эффективность вакцины после введения двух доз составила 97,6%.

Несмотря на продолжающуюся критику со стороны зарубежных ученых, препарат одобрили в таких странах, как Южная Корея, Аргентина, Венгрия и Индия, а в ОАЭ ее эффективность оценили в 97,8%.

В статье также сообщается, что «Спутник V», в отличие от AstraZeneca и Johnson & Johnson, содержит не один, а два аденовируса, что повышает его защитные свойства. К тому же после иммунизации российским препаратом ни в одной стране не выявили случаев тромбоза, чего нельзя сказать о двух других вакцинах. В частности, в Аргентине, Бразилии и Сан-Марино не сообщали о каких-либо тяжелых последствиях вакцинации.

Дальнейшие исследования «Спутника V» в России и за рубежом помогут составить более точную картину о его эффективности и безопасности, подытожила автор.