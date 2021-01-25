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В Госдуме напомнили о штрафах за непредустановленную «Марусю»

07.07.2021 20:40|ПсковКомментариев: 0

1 июля вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которыми вводятся штрафы за отсутствие предустановки отечественного программного обеспечения. Подробности о законе сообщили 7 июля в пресс-службе Государственной Думы РФ.

В соответствии с принятым законом ответственность за отсутствие на устройствах российского ПО грозит за их продажу без необходимых приложений. Пользователей это не касается. Должностным лицам будет грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей, юрлицам — от 50 до 200 тысяч рублей.

Нормы законодательства об обязательной предустановке российского ПО на гаджеты заработали с 1 апреля этого года. Перечень был определен Правительством РФ. Например, для планшетов и смартфонов с Android и iOS должны предустанавливаться в том числе «Яндекс.Браузер», поисковик «Яндекс», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», «Почта Mail.ru», мессенджер ICQ, голосовой ассистент «Маруся», «Новости Mail.ru», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», MirPay (только для устройств с Android), «Госуслуги» и другие. Список программ будет обновляться ежегодно.

Кроме того, с 1 июля заработала норма о том, что предустановленное ПО на гаджетах с выходом в интернет должно обеспечивать возможность использования по умолчанию поисковика, страной происхождения которого является РФ или другие государства — члены ЕАЭС.

Перечень таких устройств был утвержден правительством РФ. В список включены смартфоны, планшеты, стационарные компьютеры, ноутбуки и телевизоры с технологией Smart-TV.

Согласно постановлению Правительства, у производителя гаджетов будут три варианта обеспечить предустановку на свои новые устройства: полная предустановка приложений на жесткий диск, предустановка в режиме «одного окна», когда пользователь сам выбирает, какое из предложенных приложений он хочет установить; также производитель сможет разместить иконку программы на экране устройства, при выборе которой пользователь установит программу. Какой из трех вариантов предустановки выбрать, решает сам производитель.

При этом впоследствии пользователь может удалить ту или иную программу.

Теги: #Госдума #программа #административная ответственность #смартфоны
Источник: Псковская Лента Новостей
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