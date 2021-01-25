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В Исландии подвели итог многолетнего эксперимента по сокращению рабочей недели

Исландская Ассоциация за устойчивую демократию (ALDA) и британский аналитический центр Autonomy подвели итоги эксперимента с введением сокращенной рабочей неделей в ряде компаний Исландии. В эксперименте приняли участие 2500 человек — более 1% от всего работающего населения страны, в которой живут примерно 357 тысяч человек. Эксперимент длился с 2015 по 2019 год. Об этом сообщает РБК.

Фото: John Sibley / Reuters

В компаниях, где производилось исследование, продолжительность рабочей недели сокращалась до 35–36 часов в неделю вместо стандартных 40. Рабочие либо получали еще один выходной, либо работали один день с сокращением времени. Исследователи выяснили, что в большинстве случаев это либо увеличило производительность труда и качество оказываемых услуг, либо никак на них не отразилось. При этом сами сотрудники также ощутили позитивный эффект.

«Благополучие работников резко повысилось по ряду показателей, от уровня стресса и выгорания на работе, до показателей здоровья и баланса между работой и личной жизнью», — констатирует ALDA.

ALDA характеризует итоги эксперимента как «огромный успех» и называет выводы из него важным уроком как для самих работников, так и для работодателей. После эксперимента 86% из них окончательно перешли с 40-часовой рабочей недели на сокращенную.

О возможности в будущем перевести российскую экономику на четырехдневную рабочую неделю впервые заговорил летом 2019 года Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьера, во время выступления на конференции по труду в Женеве. Он поручил Минтруду оценить возможность такого решения. 1 февраля 2021 года Медведев вновь заявил, что пандемия коронавируса оживила идею ввести четырехдневную рабочую неделю.

В Минтруде отмечали, что сейчас регулируется только верхняя планка продолжительности рабочего времени (40 рабочих часов). По соглашению работодателей и работников предприятия могут вводить четырехдневную неделю уже сейчас.

Согласно мартовскому опросу Superjob, в среднем идею четырехдневной рабочей недели поддерживают около 30% россиян. Чуть меньше четверти всех опрошенных (24%) считают, что она не нужна.

Противников четырехдневной недели больше всего среди россиян с доходом от 80 тысяч рублей: каждый третий опрошенный (33%) из этой категории считает, что такой график работы не нужен никому. Больше всего сторонников идеи четырехдневки для всех среди молодых людей (39% опрошенных в возрасте до 24 лет) и респондентов с доходом до 30 тысяч рублей в месяц (31% опрошенных в этой категории).