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Стену собираются построить между Литвой и Беларусью

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните объявила, что страна построит стену на границе с Белоруссией, чтобы сдержать миграцию. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Reuters.

Между тем, по данным Вильнюса, с начала года литовские пограничники задержали 1,4 тысячи мигрантов. Как заявил глава литовского МИДа Габриэлюс Ландсбергис, мигранты летят в Минск прямыми рейсами из Багдада и Стамбула, передает РБК.

Ингрида Шимоните добавила, что страна задействует силы армии для усиления патрулирования на границе.

Кроме того, ранее на встрече с председателем Евросовета Шарлем Мишелем премьер-министр обвинила белорусские власти в «гибридной атаке» из-за ситуации с мигрантами. «Мы охраняем не только литовскую границу, но и внешние границы ЕС», — цитирует ее Associated Press. Мишель пообещал, что ЕС окажет Вильнюсу поддержку, «чтобы литовские власти могли преодолеть эти трудности и найти решения».

Ранее МИД Белоруссии объявил, что республика сократит до минимума дипломатическое представительство Литвы из-за недружественных действий: в стране разрешат остаться только консулу и трем административно-техническим сотрудникам.

Такое решение было принято после того, как офис бывшего кандидата в президенты страны, лидера оппозиции Светланы Тихановской сообщил о получении дипломатического статуса в Литве.