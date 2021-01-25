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200 международных компаний примут участие в онлайн-тренинге Cyber Polygon 2021

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов выступил в рамках пресс-конференции, посвященной международному онлайн-тренингу по кибербезопасности Cyber Polygon 2021. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Станислав Кузнецов рассказал о целях и деталях проведения тренинга, озвучил полную программу мероприятия, а также представил специальных гостей предстоящего события. Вместе с ним на вопросы журналистов отвечали Chief Business Officer и член правления всемирного экономического форума Джереми Юргенс и директор по расследованию киберпреступлений Интерпола Крейг Джонс.

В Cyber Polygon 2021 примут участие: сооснователь компании Apple и изобретатель Стив Возняк, президент международного комитета Красного Креста Петер Маурер, генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток, президент Mastercard Europe Марк Барнетт, заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин и другие представители глобальных организаций. Специальными гостями мероприятия станут основатель и президент Всемирного экономического форума Клаус Шваб и председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Также в рамках онлайн-конференции будет установлена прямая связь с российскими космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым, находящимися на МКС.

В тренинге примут участие 200 различных организаций, среди которых крупные финансовые и технологические компании, представители государственных учреждений и правоохранительных органов, организации из телекоммуникационного, энергетического и многих других секторов. Команды отработают сценарии реагирования при таргетированной атаке на цепочку поставок в рамках корпоративной экосистемы.

«200 организаций из 48 стран проверят свои навыки в отражении киберугроз в рамках Cyber Polygon 2021. Это будет крупнейший в истории тренинг для корпоративных команд, подключившихся со всех уголков планеты, и, надеюсь, большой шаг в дальнейшем развитии международной коллаборации для повышения глобальной киберустойчивости», - отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Cyber Polygon - международная инициатива компании BI.ZONE и Сбера, которая проходит при поддержке Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума и Интерпола. Технологический партнёр мероприятия - компания IBM. В 2020 году в нём приняло участие 120 команд из 29 стран. Аудитория прямой трансляции достигла 5 миллионов человек из 57 государств.