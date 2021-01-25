Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Плати за электричество онлайн И получай подарки
«Зенча» идем на завод
Планово и без рисков
третья смена в «Солнечном»
БОПЭТ цифры и факты
Модно и практично
дело превыше всего
Зеленый сигнал Не значит безопасно
Телефон прямого эфира 56-73-72
конкурс - застройка Четырех углов
 
 
 
ещё В России и мире 25.01.2021 11:051 Российские ученые впервые сфотографировали британский штамм коронавируса 08.07.2021 07:000 В мире не наблюдают тромбообразования после «Спутника V» 07.07.2021 20:400 В Госдуме напомнили о штрафах за непредустановленную «Марусю» 07.07.2021 20:160 МИД Эстонии объявил о высылке российского дипломата 07.07.2021 19:120 В Исландии подвели итог многолетнего эксперимента по сокращению рабочей недели 07.07.2021 17:170 200 международных компаний примут участие в онлайн-тренинге Cyber Polygon 2021
 
 
 
Самое популярное 03.07.2021 20:2910 Псковский инфекционист рассказала, какой вакциной лучше привиться от COVID-19 05.07.2021 11:235 В сквере на Четырех углах умер 46-летний мужчина 01.07.2021 15:402 Прохладную середину лета обещают в Псковском гидрометцентре 05.07.2021 22:006 Энто как же, вашу мать, извиняюсь, понимать? 06.07.2021 10:428 Схему организации движения изменят на перекрестке Юбилейной и Рижского в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

В мире не наблюдают тромбообразования после «Спутника V»

08.07.2021 07:00|ПсковКомментариев: 0

В статье журнала Nature под названием «Растущее количество свидетельств того, что вакцина Sputnik против COVID безопасна и эффективна» говорится об отсутствии случаев нарушения свертываемости крови у людей, которые привились «Спутником V» во всех странах, использующих российскую вакцину. В данный момент препарат одобрен в 67 странах.

До настоящего времени вопрос тромбообразования оставался открытым, так как сходные по принципу действия препараты Oxford – AstraZeneca и Johnson & Johnson, — вакцины в которых используются аденовирусы, — демонстрируют подобные побочные эффекты, пишет газета «Известия». Проведенные исследования предполагали, что такую «ошибку» дают все векторные вакцины. Однако данные из разных стран, приведенные в обзоре Nature, опровергают эту научную гипотезу.

В НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи «Известиям» пояснили, что тромбы могут образовываться не из-за использования аденовирусов, а потому что субстанции проходят не все шаги очистки.

«Согласно данным, получаемым по России, мы не наблюдали случаев тромбозов, связанных со «Спутником V», — объяснила старший научный сотрудник НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Дарья Егорова. — Более того, фармарегуляторы, которые наблюдают применение нашей вакцины, ведут свою статистику. И они тоже таких случаев не наблюдали».

Все дело в применении Институтом Гамалеи уникальной системы очистки, уверена специалист.

«Мы используем для производства нашей вакцины многоступенчатую и достаточно сложную систему очистки, — рассказала Дарья Егорова. — Мы думаем, что входящие в состав нашей вакцины аденовирусы, могут быть гораздо чище по сравнению с аденовирусами Oxford — AstraZeneca. И, возможно, что те случаи тромбозов, которые наблюдаются для других вакцин, связаны не столько с природой аденовирусов, сколько с технологией производства и очистки субстанции».

По словам Дарьи Егоровой, разработанная в Институте Гамалеи система очистки и контроля качества препарата уникальна.

Теги: #коронавирус #вакцина
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоит ли вас рост цен на продукты питания?
В опросе приняло участие 516 человек
08.07.2021, 08:320 Владимир Путин призвал при создании транспортных объектов «притапливать» любовь к деньгам 08.07.2021, 08:150 Роспотребнадзор рекомендует не купаться в фонтанах 08.07.2021, 08:000 Александр Котов: Пусть в семьях царят мир, счастье и согласие 08.07.2021, 07:455 Эксперт: Жара отягощает течение коронавируса
08.07.2021, 07:290 Систему начисления страховых взносов на высокие зарплаты могут скорректировать в России 08.07.2021, 07:150 24 удара ножом: псковичку будут судить за убийство собутыльника 08.07.2021, 07:000 В мире не наблюдают тромбообразования после «Спутника V» 08.07.2021, 00:451 Сборная Англии вышла в финал чемпионата Европы по футболу
07.07.2021, 22:212 Архивисты опубликовали документ о зверствах нацистов в Псковской области 07.07.2021, 22:000 В Пскове продолжается установка контейнеров для сортировки мусора 07.07.2021, 21:300 Очаг африканской чумы свиней выявили в Дедовичском районе 07.07.2021, 21:201 Псковский бизнес может рассчитывать на помощь по приведению вывесок в соответствие с дизайн-кодом
07.07.2021, 21:004 Александр Братчиков проконтролировал ремонт дорог в Пскове 07.07.2021, 20:400 В Госдуме напомнили о штрафах за непредустановленную «Марусю» 07.07.2021, 20:295 Выездная вакцинация от COVID-19 пройдет в Пскове 8 и 9 июля 07.07.2021, 20:160 МИД Эстонии объявил о высылке российского дипломата
07.07.2021, 20:000 Суд лишил островича водительских прав и отправил на обязательные работы за нетрезвую езду 07.07.2021, 19:521 В Псковском бизнес-инкубаторе действует услуга аренды рабочего места 07.07.2021, 19:490 Движение автомобилей затруднено на улице Юбилейной в Пскове из-за ДТП 07.07.2021, 19:244 Интерактив: Хватит быть свиньями!
07.07.2021, 19:120 В Исландии подвели итог многолетнего эксперимента по сокращению рабочей недели 07.07.2021, 19:000 Омбудсмен и облизбирком подписали соглашение о сотрудничестве 07.07.2021, 18:410 Более 9 миллиардов рублей поступило в бюджет Псковской области за полгода 07.07.2021, 18:211 Псковским предпринимателям предлагают возместить затраты на выставочную деятельность
07.07.2021, 18:145 Встреча под липами 07.07.2021, 18:110 Трех арбитражных управляющих дисквалифицировали в Псковской области 07.07.2021, 18:020 Более 13 км прибрежных территорий расчистили в Псковской области по нацпроекту 07.07.2021, 17:440 Путин рекомендовал губернаторам проводить прямые линии с жителями не реже раза в год
07.07.2021, 17:380 В Псковской области возбудили первое уголовное дело, связанное с нарушениями в сфере борьбы с COVID-19 07.07.2021, 17:324 Мишустин поручил обновить модель вакцинации россиян от коронавируса 07.07.2021, 17:257 Стало известно, кто заработал на коронавирусе в Псковской области 07.07.2021, 17:170 200 международных компаний примут участие в онлайн-тренинге Cyber Polygon 2021
07.07.2021, 17:087 Роспотребнадзор предложил проводить конкурс по отнесению регионов к свободным от COVID-19 07.07.2021, 16:580 В Псковском бизнес-инкубаторе начнут предоставлять помещения самозанятым 07.07.2021, 16:4025 Псковичам предлагают сфотографироваться с прививочным сертификатом для флешмоба 07.07.2021, 16:350 Владимир Кротов рассказал, какие сферы псковского бизнеса хуже переживают пандемию
07.07.2021, 16:270 Россия объявила сотрудника консульства Эстонии персоной нон грата 07.07.2021, 16:2614 Елена Полонская анонсировала большую кампанию по вакцинации от COVID-19 в Псковской гордуме 07.07.2021, 16:200 Стену собираются построить между Литвой и Беларусью 07.07.2021, 16:200 Псковским предпринимателям предлагают взять в аренду муниципальное помещение
07.07.2021, 16:110 Стругокрасненские дачные воры положили глаз на триммеры и надувной матрас 07.07.2021, 16:040 Электронные счета за июнь появились в личных кабинетах потребителей «Псковэнергосбыта» 07.07.2021, 15:561 «Собственной персоной»: Об итогах работы главы Пскова и будущем города. ВИДЕО 07.07.2021, 15:510 Прима Мариинского театра выступит на «Лавандовой ночи» в Пскове
07.07.2021, 15:470 Павел Сорин о допинге: Это было сделано искусственно кем-то 07.07.2021, 15:355 День города Пскова-2021: быть или не быть? 07.07.2021, 15:350 Фестиваль исторической поэзии «Словенское поле» не состоится в 2021 году 07.07.2021, 15:340 Пятитысячные фальшивки обнаружили в Пскове и Великих Луках
07.07.2021, 15:2614 Расширенные пункты вакцинации организуют для работающего населения Псковской области 07.07.2021, 15:241 Псковича отправили в колонию за удар ножом в живот женщине 07.07.2021, 15:200 Елена Полонская: Астрологам не верю, к гадалкам не езжу 07.07.2021, 15:130 Фотофакт: В здании администрации открылся вход со стороны Октябрьского проспекта
07.07.2021, 15:060 Начинается видеотрансляция пресс-конференции «Бизнес в Пскове в условиях ковида: Меры поддержки в муниципалитете» 07.07.2021, 15:010 Три кражи за два дня совершил 18-летний великолучанин 07.07.2021, 14:557 Псковскую межрайонную больницу перепрофилируют под COVID-центр 07.07.2021, 14:530 Елена Полонская: В политике не обсуждают только политического трупа
07.07.2021, 14:440 Сборная России по футболу проведет матч отборочного турнира чемпионата мира 8 октября 07.07.2021, 14:360 33-градусная жара ожидает псковичей 8 июля 07.07.2021, 14:291 Три псковича претендуют на награждение медалью «За заслуги перед Псковом» 07.07.2021, 14:200 Елена Полонская оценила климат в Псковской городской Думе
07.07.2021, 14:150 Невельские учителя победили во всероссийской акции с лучшей добровольческой инициативой 07.07.2021, 14:090 Псковские спортсмены завоевали медали на чемпионате Европы по гребле 07.07.2021, 14:080 Журнал Nature опубликовал отзыв на «Спутник V» 07.07.2021, 14:023 Елена Полонская назвала «спелым фруктом» обращение Андрея Тарасова к президенту
07.07.2021, 13:530 Порхович оплатил 200 тысяч рублей долга из-за запрета регистрации земельного участка 07.07.2021, 13:450 Форум «Объекты Всемирного наследия: достижения и опыт регионов» пройдет в Псковской области 07.07.2021, 13:330 В Пскове спецназовцы посетили выставку, посвященную истории Северной войны 07.07.2021, 13:240 Елена Полонская: Работа гордумы живая, оперативная и динамичная
07.07.2021, 13:174 Мощи апостолов Петра и Павла передадут псковскому храму 07.07.2021, 13:120 Сильный ливень разрушил колодец в себежской деревне 07.07.2021, 13:072 Подтвержден факт положительной допинг-пробы у заявленного ранее на олимпиаду псковича 07.07.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Еленой Полонской
07.07.2021, 12:560 Меры поддержки бизнеса Пскова в условиях COVID-19 обсудят в пресс-центре ПЛН 07.07.2021, 12:500 «Псковские тепловые сети» заменили сети водоснабжения, ведущие в межрайонную больницу 07.07.2021, 12:360 Великолучанин оплатил 119 тысяч рублей долга по налогам и сборам после ареста имущества 07.07.2021, 12:320 «Партия роста» выдвинула Игоря Романова на выборы в Госдуму от Псковской области
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.