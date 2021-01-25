В России и мире

В мире не наблюдают тромбообразования после «Спутника V»

В статье журнала Nature под названием «Растущее количество свидетельств того, что вакцина Sputnik против COVID безопасна и эффективна» говорится об отсутствии случаев нарушения свертываемости крови у людей, которые привились «Спутником V» во всех странах, использующих российскую вакцину. В данный момент препарат одобрен в 67 странах.

До настоящего времени вопрос тромбообразования оставался открытым, так как сходные по принципу действия препараты Oxford – AstraZeneca и Johnson & Johnson, — вакцины в которых используются аденовирусы, — демонстрируют подобные побочные эффекты, пишет газета «Известия». Проведенные исследования предполагали, что такую «ошибку» дают все векторные вакцины. Однако данные из разных стран, приведенные в обзоре Nature, опровергают эту научную гипотезу.

В НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи «Известиям» пояснили, что тромбы могут образовываться не из-за использования аденовирусов, а потому что субстанции проходят не все шаги очистки.

«Согласно данным, получаемым по России, мы не наблюдали случаев тромбозов, связанных со «Спутником V», — объяснила старший научный сотрудник НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Дарья Егорова. — Более того, фармарегуляторы, которые наблюдают применение нашей вакцины, ведут свою статистику. И они тоже таких случаев не наблюдали».

Все дело в применении Институтом Гамалеи уникальной системы очистки, уверена специалист.

«Мы используем для производства нашей вакцины многоступенчатую и достаточно сложную систему очистки, — рассказала Дарья Егорова. — Мы думаем, что входящие в состав нашей вакцины аденовирусы, могут быть гораздо чище по сравнению с аденовирусами Oxford — AstraZeneca. И, возможно, что те случаи тромбозов, которые наблюдаются для других вакцин, связаны не столько с природой аденовирусов, сколько с технологией производства и очистки субстанции».

По словам Дарьи Егоровой, разработанная в Институте Гамалеи система очистки и контроля качества препарата уникальна.