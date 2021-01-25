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В России и мире

Путин отменил запрет полетов на курорты Египта

08.07.2021 17:26|ПсковКомментариев: 2

Президент Владимир Путин подписал указ, который отменяет запрет полетов на курорты Египта. Об этом сообщает «Эхо Москвы».

Этот запрет вводили после теракта на борту самолета «Кагалымавиа», летевшего из Шарм эль Шейха в Петербург в октябре 2015 года. Позже после того, как российские эксперты проинспектировали ужесточение мер безопасности египетских аэропортов, Москва разрешила регулярные рейсы в Египет. Но улететь можно было только в Каир.

Рейсов в Хургаду и Шарм эль Шейх, в том числе чартерных, не было.

Источник: Псковская Лента Новостей
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