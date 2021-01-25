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Роспотребнадзор: В РФ нет необходимости в локдауне и ужесточении COVID-мер

В России на сегодняшний день нет необходимости введения локдауна или ужесточения ограничительных мер из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «Интерфакс».

«Сегодня каких-то угроз и рисков, которые говорили бы о том, что нам нужно вводить локдаун или какие-то более жесткие меры ограничений, сегодня такой необходимости нет. И ее не будет абсолютно точно, если мы привьемся», - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-Заде на телеканале «Россия 1».

Она отметила, что сегодняшний алгоритм действий по борьбе с коронавирусом, который был введен, например, в Москве, когда «был рост, были меры, и мы видим определенную стабилизацию процесса», показал, что «меры ограничительные плюс интенсивная вакцинация работают».

Вместе с тем Попова отметила, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в РФ нестабильная и напряженная, самый высокий рост отмечается в Северо-Западном, Центральном и Дальневосточном федеральных округах.

«Безусловно текущая ситуация напряженная. И самые высокие цифры мы сегодня наблюдаем в Северо-Западном федеральном округе. Максимально высокие в стране. Далее это Центральный федеральный округ, и вот буквально несколько дней, как к ним присоединился Дальневосточный федеральный округ, во всех остальных ситуация чуть более спокойная, но абсолютно не стабильная», - сказала Попова.

По ее словам, дальнейшее «развитие ситуации зависит только от того, как мы будем соблюдать те меры, которые сегодня нам, предлагают специалисты».

Попова сказала, что на сегодняшний день в РФ «порядка 66% всех штаммов», которые выявляются «вот в этом периоде, в июне, например, и в начале июля в РФ, это штамм "дельта"».

«Остальная часть - это штамм "альфа", и штамм классический вот именно он и есть, который к нам пришел, немножечко британского штамма, и штаммы, которые не классифицируются так четко, но тоже в популяции мы выделяем», - уточнила глава Роспотребнадзора.

По данным оперштаба, в четверг суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 24 818 случаев, умерли за сутки 734 пациента.