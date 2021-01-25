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Непривитых туристов в Краснодарском крае обяжут вакцинироваться на месте

С 1 августа можно будет приехать на курорты Краснодарского края с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трех дней со дня заселения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

«Вакциной мы обеспечим. Уже направили письмо на уровень федерации с просьбой выделить дополнительно 300 тысяч доз вакцины. Решение поддержала и главный санитарный врач края Мария Потемкина», - заявил глава региона.

В последние две недели в Краснодарском крае фиксируют рост заболеваемости коронавирусной инфекцией: 5 июля подтвердились 214 новых случаев — это максимум за все время с начала пандемии.