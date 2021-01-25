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У жительниц Норвегии начала расти грудь от одной из вакцин

Жительницы Норвегии рассказали в соцсетях о необычных «побочных эффектах» после прививки от коронавируса вакциной Pfizer. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на NRK.

Как заявила девушка по имени Эмма, спустя две недели после процедуры у нее заметно увеличилась грудь. Она рассказала об этом в TikTok, после чего получила множество комментариев с аналогичными историями.

Специалисты поспешили успокоить женщин: врач Генрих Бакманн объяснил, что при прививке временно увеличиваются лимфатические узлы, из-за чего грудь и кажется больше. С ним согласился Стейнар Мадсен из Норвежского агентства лекарственных средств.

«Примерно у десяти процентов женщин, прошедших вакцинацию, в подмышечных впадинах увеличиваются лимфатические узлы. Из-за этого грудь немного выдвинется вперед, и кажется, будто она стала больше», — уточнил медик.

Представительство Pfizer в Норвегии, в свою очередь, сообщило, что ранее не фиксировало подобных реакций. Тем не менее создатели вакцины не исключают, что такие случаи встречаются.