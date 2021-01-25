В России и мире

Байден и Путин поговорили по телефону

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. О том, что президенты поговорили, сообщает сайт Белого дома.

Разговор касался тем, затронутых ранее да двустороннем саммите. Речь шла о гуманитарной помощи Сирии от ООН и международных кибератаках со стороны преступников, якобы находящихся на территории России. Байден призвал российского коллегу действовать решительнее в борьбе с хакерскими группами и подчеркнул, что США «готовы принять все необходимые меры для защиты своего народа и критической инфраструктуры» в этом вопросе, передает «Лента.ру».