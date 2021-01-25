Вратарь сборной России перешел в клуб Бундеслиги

Вратарь сборной России Андрей Лунев подписал контракт с немецким футбольным клубом «Байер», сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя футболиста Антона Смирнова.
Андрей Лунев выступал за петербургский «Зенит» с 2017 года и стал в его составе трехкратным чемпионом России.
За сборную России вратарь провел семь матчей и был в расширенном списке национальной команды для участия в ЕВРО-2020.
Ранее представитель Лунева в своем Telegram-канале сообщил, что соглашение с немецким клубом рассчитано до 2023 года.