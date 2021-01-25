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Власти Кубани пригрозили непривитым туристам штрафом в 30 тысяч рублей

Штраф до 30 тысяч рублей с 1 августа грозит туристам, приехавшим на курорты Краснодарского края без сертификата о вакцинации и не сделавшим прививку. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на сайт администрации региона.

Теперь отдыхающие могут приезжать на Кубань с отрицательным ПЦР-тестом, но в течение трех дней с момента заселения в отель они должны будут самостоятельно обратиться в прививочный пункт и представить документ о добровольном согласии на вакцинацию. Тем, кто этого не сделает, могут назначить штраф по статье КоАП за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пообещал, что всех отдыхающих обеспечат вакциной. По его словам, краевые власти уже попросили выделить дополнительно 300 тысяч доз.

Напомним, с начала июля кубанские отели принимают туристов с отрицательным ПЦР-тестом или сертификатом о вакцинации. Затем ввели некоторые послабления — можно приезжать с документом о перенесенном COVID-19, а отдыхающие, у которых есть медотвод от вакцинации, должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, действительный 72 часа. Детям до 14 лет никаких медицинских документов не нужно.