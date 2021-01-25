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Комитет безопасности ЕС обновил информацию о побочных эффектах от Pfizer и Moderna

Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) обновил информацию о побочных эффектах от вакцин от COVID-19 Pfizer/BioNTech и Moderna, передают РИА Новости.

В отчете регулятора говорится, что препараты Comirnaty (Pfizer/BioNTech) и Spikevax (Moderna) в крайне редких случаях могут привести к миокардиту и перикардиту.

В Евросоюзе после использования 177 миллионов доз вакцины Pfizer выявили 145 случаев миокардита, перикардита — 138. Среди около двух миллионов человек, вакцинированных препаратом Moderna, выявили по 19 случаев обоих заболеваний сердца.

В Соединенных Штатах по состоянию на конец июня было использовано триста миллионов доз этих препаратов. В результате специалисты зарегистрировали около 1200 случаев подобных заболеваний. Около 300 человек в возрасте до тридцати лет попали в больницу, однако почти всех их выписали сразу после обследования.

Напомним, миокардит — воспалительное заболевание сердечной мышцы миокарда, перикардит — воспалительное поражение серозной оболочки сердца.