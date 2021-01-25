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Очереди из-за проверки документов по COVID-19 возникли в Шереметьево

Очереди из пассажиров в Шереметьево образовались из-за проверок документов по COVID-19, сообщают РИА Новости со ссылкой на слова директора по связям с общественностью аэропорта Анны Захаренковой.

Фото: РИА Новости

«Шереметьево работает в стандартном режиме в условиях увеличенного количества рейсов на международных и внутрироссийских направлениях в летний период. В аэропорту реализуются все требуемые противоэпидемические меры для обеспечения безопасности здоровья пассажиров, гостей и сотрудников», — заявила собеседница агентства.

Захаренкова подчеркнула, что пассажиров регистрируют на международные рейсы с учетом проверки ПЦР-тестов, их сроков действия и соответствия персональных данных. Руководство аэропорта открыло дополнительные стойки регистрации, а в терминалах работают супервайзеры для оказания помощи пассажирам, добавила собеседница агентства.

По ее словам, все сотрудники аэропорта, задействованные в обслуживании пассажиров, носят средства индивидуальной защиты. Кроме того, в Шереметьево круглосуточно работают пункты экспресс-тестирования на COVID-19 и вакцинации.