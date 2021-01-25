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В России и мире

В Бельгии умерла пациентка, заразившаяся сразу двумя штаммами COVID-19

11.07.2021 16:54|ПсковКомментариев: 0

Девяностолетняя жительница Бельгии умерла после того, как заразилась сразу двумя вариантами коронавируса — британским и южноафриканским. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

Это произошло еще в марте. Пожилую пациентку госпитализировали в городе Алсте с диагнозом COVID-19. Изначально у нее отмечался хороший уровень кислорода, но состояние быстро ухудшилось, и через пять дней женщина умерла. Уточняется, что прививку она не делала.

Медики выяснили, что пациентка была носителем двух штаммов коронавируса одновременно: альфа (британский вариант) и бета (южноафриканский).

«Оба эти варианта в то время циркулировали в Бельгии, так что вполне вероятно, что женщина заразилась разными вариантами вируса от двух разных людей», — заявила молекулярный биолог Анна Ванкирберген.

По ее словам, трудно сказать, связано ли быстрое ухудшение состояния пациентки с присутствием сразу двух вариантов вируса. Но, добавила Ванкирберген, феномен одновременного заражения несколькими штаммами «вероятно, недооценивается».

Исследование на эту тему, проведенное под руководством Ванкирберген, представят на Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных болезней (ECCMID).

Вирусолог Лоуренс Янг, профессор молекулярной онкологии в Уорикском университете (Великобритания), считает, что в заражении более чем одним штаммом коронавируса нет ничего удивительного. Тем не менее, полагает он, нужны исследования, чтобы установить, влияет ли такое инфицирование на клиническое течение COVID-19 и не ставит ли оно под угрозу эффективность вакцинации.

Теги: #коронавирус #пандемия #болезни
Источник: Псковская Лента Новостей
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