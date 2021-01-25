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В России и мире

Американский миллиардер отправился в космос на ракетоплане VSS Unity

11.07.2021 19:24|ПсковКомментариев: 0

Virgin Galactic успешно запустила корабль Unity с экипажем из четырех человек, который возглавляет британский миллиардер Ричард Брэнсон. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости

Unity стартовал на границу с космосом со взлетно-посадочной полосы первого частного космодрома в США Spaceport America в Нью-Мексико.

Вместе с бизнесменом в полет отправились бывшая сотрудница НАСА Бет Мозес, 33-летняя уроженка Индии Сырыша Бандла и инженер Колин Беннет.

Трансляцию ведет Twitter-аккаунт компании.

Это стало первым испытательным тестовым суборбитальным полетом корабля Unity при полной загрузке. Семидесятилетний основатель компании планирует доказать, что его сервис может безопасно доставлять людей на орбиту.

Предполагается, что по технологии Virgin Galactic суборбитальный корабль VSS Unity поднимется в воздух на самолете-носителе WhiteKnightTwo, которым управляют два профессиональных пилота. Затем, после отстыковки от самолета на собственной тяге, VSS Unity выйдет на суборбитальную траекторию, и, достигнув нужной высоты, совершит горизонтальную посадку.

Теги: #космос #США #ракета
Источник: Псковская Лента Новостей
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