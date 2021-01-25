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Климатолог предсказал учащение периодов аномальной жары

Температура воздуха с годами будет расти: лето станет более жарким, межсезонье и зимы будут становиться теплее, чем было в XX веке, рассказал кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН, грантополучатель Российского научного фонда Александр Чернокульский.

«Кондиционеры станут обязательным атрибутом любой квартиры. Их наличие особенно важно ночью, поскольку в такие периоды, как сейчас в Москве, организм у людей не успевает отдохнуть от жары, ведь температура не падает до комфортных отметок и в темное время суток. Такие аномально жаркие периоды будут учащаться и удлиняться. Это большой стресс для организма», — цитирует ученого газета «Известия».

Облегчить жизнь людям в жаркую погоду вполне возможно, уверен Александр Чернокульский. В Европе в 2003 году была сильная волна жары и резко выросла смертность, напомнил он. «С тех пор были еще более жаркие периоды, но европейцы научились справляться с жарой. Во-первых, они наладили информационное обеспечение, и люди поняли, как себя вести в опасные периоды. Врачи летом не уходят все вместе в отпуск, а постоянно дежурят. В городах добавили много зелени и фонтанов. Последний пункт особенно важен: нельзя закатывать весь город в асфальт, чтобы не получать потом печальные последствия», — заключил специалист.